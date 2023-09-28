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Силуанов рассказал, как будут профинансированы расходы бюджета России в 2023 году

Силуанов: расходы бюджета РФ будут профинансированы без заимствований на рынке

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Планы по поступлению нефтегазовых доходов на 2023 год будут перевыполнены, расходы будут профинансированы без заимствований на рынке. Об этом журналистам заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума.

«В этом году мы видим хорошие нефтегазовые доходы. В этой связи, мне кажется, абсолютно экономически обосновано — за счет нефтегазовых доходов профинансируем наши расходы», — подчеркнул министр, его цитирует ТАСС.

До этого Силуанов сообщил, что Минфин РФ сократит программу заимствований в этом году примерно на 1 трлн рублей.

«Мы тут посоветовались в Минфине, в правительстве, и решили ограничить заимствования в текущем году. Пусть банки сидят теперь и кредитуют экономику, а не бюджет», — уточнил Силуанов.

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что это решение окажет влияние и на российский валютный рынок. По его словам, дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступят в федеральный бюджет, снизят спрос на иностранную валюту. Также это приведет к снижению предложения валюты на рынке.

Ранее Набиуллина рассказала, что было бы с курсом рубля при сохранении ключевой ставки.

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