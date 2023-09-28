Мишустин рассказал о состоянии нефтегазовой сферы РФ на фоне санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на VII Московском финансовом форуме, что нефтегазовый сектор наиболее пострадал от западных антироссийских санкций. Его слова приводит агентство «Прайм».

По его словам, уже к лету текущего года российская экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней, за исключением нефтегазового сектора, которому нужно больше времени, чтобы перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров.

С начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции в отношении Российской Федерации. Ряд ограничений касался нефтегазового сектора. В частности, страны Европейского союза и «Большой семерки» (G7) ввели эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов, а также установили потолок цен на российское топливо.

В ходе этого же мероприятия Мишустин заявил, что российская экономика в настоящее время проходит через масштабную трансформацию, но наиболее сложный этап уже пройден.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.