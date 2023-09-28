Инвестэксперт перечислил варианты выгодного вложения средств

Выгодным вариантом для вложения средств является покупка торгового помещения в формате стрит-ретейл в хорошей локации. Об этом в беседе с РИАМО сообщил сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий. По его словам, спрос на ликвидные объекты данного формата всегда высокий, к ним всегда проявляют интерес арендаторы и покупатели.

«Покупка такого помещения является практически гарантией получения стабильного дохода. В Москве окупаемость инвестиций в стрит-ретейл помещения составляет порядка 12 лет, то есть доходность на уровне 8,5% годовых», — отметил эксперт.

Кладовые для хранения личных вещей, по его словам, также являются интересным вариантом для инвестиций. Он пояснил, что такие объекты набирают популярность из-за сокращения площадей квартир в крупных городах и необходимости где-то хранить санки, инструменты, палатки и т.п. Инвестиции в такие помещения приносят от 10-15% годовых.

До этого аналитик ФГ «Финам» Алексей Чичикин посоветовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах. По его словам, лучше покупать те денежные единицы, в которых доступно инвестирование.

Ранее стало известно о рекордном росте индекса доллара.