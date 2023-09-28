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Стоимость апельсинового сока установила новый рекорд

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на 78% за год из-за плохого урожая в США

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Freepik.com

Биржевые котировки фьючерсов на апельсиновый сок достигли исторического максимума. Как сообщает CNBC, 27 сентября стоимость ноябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. подскочила более чем на 5%, до $3,69 за фунт.

Цена выросла на 13% за месяц и почти на 78% с начала года. Рекордный рост цен объясняется опасениями сокращения урожая апельсинов в США. Из-за ураганов и неблагоприятных погодных условий во Флориде, крупнейшем производителе апельсинов в США, в прошлом году урожай упал до минимального за последние 80 лет уровня.

Как отмечает CNBC, поздние заморозки в конце 2020 года также негативно сказались на объемах поставок. В июле минсельхоз США прогнозировал, что в 2021 году Флорида произведет около 15,9 млн ящиков апельсинов — на 70% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Другие крупные экспортеры, в том числе Бразилия и Мексика, тоже снизили прогнозы урожая в этом году. Среди причин - жаркая погода и распространение в Бразилии бактериального заболевания цитрусовых, которое делает плоды непригодными для употребления и переработки.

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