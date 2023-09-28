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В России снизилось производство водки

Производство водки в России с января упало на 5% в годовом выражении

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Виктор Лисицын/Global Look Press

Производство водки в России с начала года до 1 сентября упало на 5% в годовом выражении. Об этом ТАСС заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в кулуарах Московского финансового форума.

«Это связано с борьбой с нелегальным оборотом. <…> [Дефицита] не ожидается», — сказал глава союза.

По словам Косарева, российский алкоголь в структуре реализуемого в стране крепкого алкоголя занимает порядка 85%. При этом большая доля приходится на водку. Соответственно, трансформации, которые происходят в других сегментах крупного алкоголя, не влияют на общую картину, пояснил он.

Согласно статистике Росалкогольтабакконтроля, производство водки в РФ в августе 2023 года увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 7,3 млн декалитров.

За первую половину 2023 года Россия поставила в Индию 750 тыс. декалитров водки. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что после того, как Запад «обрубил» России экспорт водки, российские компании стали искать новые рынки сбыта, одним из которых стала Индия. Лидерами экспортного сектора в этой сфере он назвал компании «Руст» и «Белуга Групп».

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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