Юань стал активно использоваться в расчетах России со странами, помимо Китая

Рубль стал главной валютой расчетов России по экспорту, в том числе с недружественными странами. Китайский юань же активно используется в торговле России со странами помимо КНР. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарий Минэкономразвития РФ.

Валюты дружественных стран и рубль стали играть основную роль в российской внешней торговле: в расчетах за поставки их совокупная доля в июле этого года достигла 72% против 15% в прошлом году. В импорте доля увеличилась за тот же период до 69% с 33% в начале прошлого года. в Минэкономразвития считают, что показатели продолжат расти в дальнейшем.

«Российский рубль является основной валютой экспортных расчетов — его доля в текущем году выросла более чем в три раза и превысила 40%», — подчеркнули в ведомстве.

В то же время Россия активно использовала китайский юань в торговых расчетах с третьими странами — 25% оборота с государствами, помимо КНР, в первом полугодии приходилось на юань. 75% товарооборота России с Китаем обслуживалось в юане.

В марте этого года президент РФ Владимир Путин сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что выступает за использование юаня в расчетах России со странами Африки, Латинской Америки и Азии.

Ранее сообщалось о росте доли юаня в сбережениях россиян.