В ЦБ рассказали, кому зачастую выдается новая ипотека

Директор департамента финансовой стабильности Центрального Банка России Елизавета Данилова сообщила в интервью РБК, что по итогам второго квартала 2023 года 71,7% новых ипотечных кредитов было выдано российским гражданам, которые отдают на погашение займов более половины своих доходов.

Так, в ипотечном портфеле доля кредитов на жилье, выданных таким гражданам, сейчас составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынках, предоставленной клиентам с показателем долговой нагрузки более 50%.

Данилова также предупредила, что в третьем квартале не стоит ожидать сокращения доли выдачи ипотек гражданам, у которых есть большое количество кредитов. По ее информации, в августе этого года были зафиксированы рекордные темпы роста выдачи ипотечных кредитов, в том числе за счет «более свободных стандартов кредитования».

13 сентября правительство России приняло решение увеличить минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20%.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитать кредитную нагрузку.