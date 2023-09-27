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Киев готов повысить тарифы на газ и электричество по рекомендации США

На Украине заявили о готовности повысить тариф на газ по рекомендации США

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Власти Украины готовы повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, такая инициатива обсуждается в рамках предоставленных Соединенными Штатами предложений по либерализации рынка газа и электричества. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает агентство УНИАН.

«Суть реформы состоит в том, чтобы дать возможность компаниям повышать тарифы на электроэнергию и газ, в то же время предоставляя субсидии гражданам, чьи платежи на коммуналку превышают 15% от заработка. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает», — сказала она.

Жолнович добавила, что в 2024 году на социальную поддержку украинцев планируется выделить порядка 50 млрд гривен ($1,3 млрд).

25 сентября глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов заявлял, что Украине удалось накопить в газохранилищах нужные для прохождения отопительного сезона 15 млрд кубометров газа, страна превысила данный показатель.

До этого Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, сообщала, что предприятия коммунальной теплоэнергетики на Украине за месяц до начала отопительного сезона вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство.

В мае глава Нацкомиссии Украины Константин Ущаповский говорил, что в обозримом будущем тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти вдвое. По его словам, повышение ставок для предприятий и домохозяйств необходимы для качественного восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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