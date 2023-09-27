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Новак рассказал, что повлияло на цену топлива в России

Новак: на цену топлива в России повлияли снижение дисконтов Urals и курс рубля

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак объяснил, что на цену топлива в стране повлияли снижение дисконтов Urals, курс рубля, а также рост мировых цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за последние несколько месяцев наблюдается рост биржевых оптовых цен, в среднем по бензину — на 15%, на дизельное топливо — на 30%.

За это время сразу несколько факторов повлияло на данные показатели, утверждает Новак. Среди них: рост мировых цен на нефть, снижение дисконтов по продаже российской марки Urals и ослабление рубля по отношению к курсу доллара.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в стране были приняты необходимые меры по стабилизации цен на топливо, однако розничные цены на бензин все еще продолжают расти.

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.

Согласно постановлению кабмина, временный запрет на экспорт российского топлива не распространятся на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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