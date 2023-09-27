Новак оценил рост цен на АЗС в России

В России связали новый рост биржевых котировок на топливо с коррекцией на рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

По его словам, за последнюю неделю после введения запрета на экспорт бензина и дизтоплива их цены на бирже упали в среднем на 20% и 16% соответственно. «В последние два дня наблюдается коррекция примерно на 1-2% после резкого падения. Это нормально, поскольку текущие уровни на бирже отражают реальную конъюнктуру», — сказал Новак.

Он также отметил, что в целом за год рост цен на топливо на АЗС крупных компаний соответствует уровню инфляции. А вот на независимых заправках цены выше. «На АЗС вертикально интегрированных компаний ограничение цен позволило сохранить их на уровне инфляции», — добавил вице-премьер.

С момента введения запрета на экспорт топлива из РФ стоимость котировок на основные виды топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обвалилась на 21%. Но начиная со вторника стоимость бензина Аи-92 выросла на 3,9%, до ₽57 647. Аи-95 подорожал на 3,25%, до ₽60 012, а дизельное топливо прибавило 3,09% — ₽62 742.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.