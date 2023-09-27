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Правительство РФ предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива

Новак: кабмин России предлагает запретить экспорт нефтепродуктов перекупщиками

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российское правительство предлагает полностью запретить поставки на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке. Об этом на совещании с президентов России Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

«Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт», — сказал он.

27 сентября Путин заявлял, что меры по топливу в России приняты, однако розничные цены на бензин продолжают увеличиваться. Глава российского государства также отмечал, что правительство понимает, что происходит с ценами на топливо в стране. По его словам, компании хотят получить максимальную прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт.

В начале недели кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов. В частности, были отменены запреты на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, поставки для ВС РФ находящихся за рубежом, транспортировка физлицами топлива для личных нужд.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.

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