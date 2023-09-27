Минфин предложил варианты решения проблем с топливом для регионов

Минфин РФ предложил несколько вариантов решения проблем с топливом для регионов. Об сообщает ТАСС со ссылкой на слова Антона Силуанова.

По его словам, в качестве оперативной меры можно предоставить регионам дополнительное финансирование. «Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде финансовой помощи», — сказал Силуанов на совещании с президентом.

Также он предложил закупать определенный объем мазута для госнужд, в первую очередь регионов. «Можно какой-то объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов», — пояснил министр. По его словам, эти меры помогут решить проблему системно.

Тем временем биржевая стоимость основных видов топлива продолжает свой рост после недавнего отката. По состоянию на 27 сентября Аи-92 и Аи-95 подорожали на 2% и 1,3% соответственно, до ₽57 647 и ₽60 012 за тонну. За это же время стоимость дизельного топлива выросла на 1,97%, до ₽62 742.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с ценами на рынке топлива.