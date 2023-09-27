Аналитик объяснил рост биржевых цен на бензин и дизель в России

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил в интервью газете «Известия», почему биржевая стоимость бензина и дизельного топлива начала расти после недельного падения. По словам эксперта, это обычная ситуация, когда после длительного снижения цены отскакивают вверх.

«Закон биржи неумолим, производителям бензина было выгодней продавать его за границу, чем на внутреннем рынке, поэтому наблюдался дефицит и, соответственно, цена росла. На мой взгляд, говорить о том, что цена снова пошла в рост, преждевременно. Обычная биржевая ситуация — после значительного падения цены отскакивают вверх, так как по низким ценам спрос увеличивается», — объяснил Переславский.

По его прогнозам, в октябре цены на бензин всех марок и дизельное топливо стабилизируются.

Из-за запрета на экспорт, введенного 21 сентября, цены на бензин упали на 21% по состоянию на 25 сентября. Спустя два дня Аи-92 и Аи-95 подорожали на 2% и 1,3% соответственно, до ₽57 647 и ₽60 012 за тонну.

По словам вице-президента Российского топливного союза Рината Фаттахова, отскок цен связан с отложенным спросом и исключением части нефтепродуктов из-под запрета. При этом он считает, что пока нет предпосылок для дальнейшего роста.

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