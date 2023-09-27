Аналитик назвал последствия ухода из России криптобиржи Binance

Продажа российского сегмента криптовалютной биржи Binance компании CommEX — негативная ситуация для пользователей, однако критических последствий ожидать не стоит. Такое мнение в интервью газете «Известия» озвучил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По словам эксперта, трейдерам придется пройти повторную верификацию и перевести свои средства на платформу CommEX.

«Функционал CommEX может отличаться от привычного интерфейса Binance. Пользователям потребуется время, чтобы разобраться в новом сервисе. <…> Условия работы на CommEX (комиссии, лимиты, доступные инструменты) могут быть другими», — отметил Антонов.

Эксперт предположил, что переходный период до полного ухода Binance из России может сопровождаться техническими сбоями и нестабильностью сервиса.

27 сентября стало известно, что руководство крупнейшей криптовалютной биржи Binance приняло решение полностью оставить российский рынок. Директор по соблюдению нормативных требований компании Ной Перлман заявил, что дальнейшая работа платформы в РФ была бы несовместима с ее стратегией.

Ранее российские пользователи криптовалют столкнулись с новой волной хакерских атак.