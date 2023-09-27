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Экономист назвал минус китайский валютной системы

Экономист Ракша: минус китайской системы – контроль за выводом капитала

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Global Look Press

В Китае сложилась своеобразная финансовая система, при которой в стране есть две валюты – внешняя и внутренняя. Однако ее главный минус – контроль за выводом валюты из страны, отметил в беседе с kp.ru экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша.

Внешняя и внутренняя валюты в Китае регулируются разными органами и по разным механизмам, объяснил Ракша.

«Если вы хотите из Китая отправить деньги куда-то во внешний мир, то вы не можете просто так это сделать. Вам необходимо будет обменять одни юани на другие и воспользоваться этим фильтром или мембраной», – отметил он.

По такой схеме китайский Центробанк регулирует отток юаней из страны. Покупать внешнюю валюту могут только иностранцы и вкладывать их, к примеру, в акции китайских компаний. Внутренней валютой распоряжаются сами китайцы и компании, работающие в стране.

По мнению экспертов, реализация такой системы в России не поможет в укреплении рубля, так как он падает «по объективным причинам». В частности, дисбаланс останется в силе, пока из-за санкций снижаются доходы от экспорта и растут в цене импортные товары.

Напомним, Ракша также отмечал, что «китайская мембрана» подорвет усилия российского Центробанка по созданию единого платежного пространства. Кроме того, запрет на вывоз валюты не позволит производить расчеты в рублях с дружественными странами, к чему стремится Россия.

Применить в РФ аналог «китайской мембраны» для отслеживания рубля за рубежом ранее предложил глава Минэкономразвития Максим Решетников для стабилизации курса рубля.

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