ЕАЭС продлил действие льгот для интернет-покупок граждан

Действие повышенного порога в €1000 для беспошлинного ввоза товаров физлицами на территорию ЕАЭС продлено до 1 апреля 2024 года. Такое решение принято на заседании Совета ЕЭК. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

«В ходе заседания Совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в €1000 до 1 апреля 2024 года», — рассказал агентству Оверчук.

Россия поддерживала сохранение повышенного лимита. В марте 2022 года он был увеличен €1000 евро с €200, в апреле для России, Белоруссии и других стран ЕАЭС лимит вырос до €1000 с €500.

При превышении стоимости или веса 31 кг взимается пошлина 15% от стоимости, но не менее €2 евро за 1 кг. Действие мер должно было закончиться 1 октября 2023 года. Теперь повышенный порог сохранится как минимум до весны 2024 года. Это позволит гражданам ЕАЭС продолжать заказывать больше товаров беспошлинно.

Правительство России по-прежнему продолжает рассматривать проект инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу «Почты России». Крупнейшие игроки рынка уже высказывались против этого плана и даже решили предложить свой.

Ранее в России обсуждали снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок за рубежом.