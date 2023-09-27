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Названа предполагаемая дата открытия Decathlon в РФ

Mash: магазины Decathlon могут открыть в России 15 ноября

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Global Look Press

Магазины Decathlon могут начать работу в России уже 15 ноября, решены практически все юридические вопросы. Об этом сообщает Mash.

Согласно данным издания, магазины спортивной сети откроются под названием AllDoSport.

Предположительно, удалось найти отечественного партнера торговой сети — им стала компания ООО «АРМ».

Ожидается, что именно этому юридическому лицу передадут 35 магазинов бывшего «Декатлона» и фирменный склад «Бетонка».

Как отметили в СМИ, новый владелец обязан сохранить рабочие места 909 сотрудникам.

«Получено окончательное разрешение профильной правительственной комиссии. Все документы подписаны», — уточнил собеседник канала.

В будущем ожидаются поставки из Китая и в рамках параллельного импорта из других стран.

До этого депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил ввести налог для компаний за возврат на рынок РФ. Подобный налог предприятия могли бы платить в бюджет РФ столько, сколько их юридически не было в стране.

Ранее во «Вкусно — и точка» заявили, что McDonald's хотели вернуться в Россию.

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