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Россиянам рассказали о преимуществах для бизнеса в ДНР

Корпорация развития Донбасса: в ДНР у бизнеса нулевая ставка на налог

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Работающие на территории Донецкой народной республики (ДНР) предприниматели имеют множество преференций, заявила предправления Корпорации развития Донбасса Инга Яппарова. Реализовать льготные условия удается за счет создания свободной экономической зоны в республике, отметила она в пресс-центре НСН.

Среди преимуществ работы предпринимателей в ДНР Яппарова назвала нулевую ставку на налог на прибыль, отсутствие оплаты налога на имущество и на землю.

«Плюс сниженная ставка НДФЛ до 7,5%, что, безусловно, делает очень интересным вариант размещения бизнеса, – добавила спикер. – И первые наши инвесторы, которые уже открылись, отмечают, что есть и потребность, и загрузка. Их желание дальнейшего развития достаточно большое».

Напомним, в ДНР заявляли о планах привлечь крупный бизнес РФ в угольную промышленность Донбасса. Речь идет об организациях, которые смогут обеспечить рост добычи угля и числа рабочих мест, а также предоставить сотрудникам социальные гарантии.

Минэкономразвития ранее призвало обязать компании при получении государственной поддержки внедрять ИИ.

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