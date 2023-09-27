Известная криптовалютная биржа покидает Россию

Руководство крупнейшей криптовалютной биржи Binance приняло решение полностью оставить рынок России и продать свой бизнес в стране компании CommEX. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте торговой площадки.

Директор по соблюдению нормативных требований Binance Ной Перлман заявил, что дальнейшая работа площадки в России была бы несовместима с ее стратегией по соблюдению требований. Руководство Binance намерено сконцентрироваться на развитии бизнеса в других странах и в течение нескольких месяцев закроет биржевые сервисы и другие бизнес-направления на российской территории.

В Binance также уточнили, что для отключения от платформы пользователей потребуется примерно год. При этом в компании обещают надежную защиту всех клиентских активов.

Впервые о том, что Binance хочет уйти из России, стало известно в августе. Газета Wall Street Journal писала, что биржа рассматривает все варианты, в том числе полный выход из страны.

Ранее россиянам посоветовали хранить сбережения в нескольких валютах.