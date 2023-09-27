Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты

Минтруд предложил обязать работодателей к компенсации за неначисление зарплаты

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Минтруд предложил расширить право на компенсацию за задержку зарплаты при ее неначислении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок.

«Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может», — указали в министерстве.

Для решения этой проблемы в ведомстве предложили внести изменения в статью 236 Трудового кодекса. Согласно сообщению пресс-службы Минтруда, в случае принятия поправок работодателя обяжут выплачивать проценты с того момента, когда работник фактически должен был получить деньги.

Кроме того, по данным министерства, при нарушении установленного срока выплаты зарплаты от работодателя потребуют компенсацию за каждый день задержки в размере минимум 1/150 ставки Банка России, действующей на тот момент.

В начале сентября газета «Известия» писала, что число работников средних и крупных предприятий в России, столкнувшихся с задержками заработной платы, снизилось с 2,5 млн человек в 2005 году до 10 тысяч в 2023-м.

До этого стало известно, сколько россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если работодатель задерживает зарплату.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях