Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты

Минтруд предложил расширить право на компенсацию за задержку зарплаты при ее неначислении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок.

«Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может», — указали в министерстве.

Для решения этой проблемы в ведомстве предложили внести изменения в статью 236 Трудового кодекса. Согласно сообщению пресс-службы Минтруда, в случае принятия поправок работодателя обяжут выплачивать проценты с того момента, когда работник фактически должен был получить деньги.

Кроме того, по данным министерства, при нарушении установленного срока выплаты зарплаты от работодателя потребуют компенсацию за каждый день задержки в размере минимум 1/150 ставки Банка России, действующей на тот момент.

В начале сентября газета «Известия» писала, что число работников средних и крупных предприятий в России, столкнувшихся с задержками заработной платы, снизилось с 2,5 млн человек в 2005 году до 10 тысяч в 2023-м.

До этого стало известно, сколько россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если работодатель задерживает зарплату.