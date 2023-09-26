Джейми Даймон предупредил, что процентные ставки в США могут вырасти до 7%

Процентные ставки в Соединенных Штатах могут достигнуть 7%, так считает нынешний глава JPMorgan Джейми Даймон, об этом он рассказал в недавнем интервью журналу The Economic Times.

По словам Даймона, компаниям стоит быть готовыми к тому, что ставка ФРС может достичь 7%. Он отметил, что два года назад предупреждал о возможном повышении до 5%, но тогда многие не верили в такой сценарий.

Даймон считает, что на рост ставок могут повлиять увеличение госрасходов в мире и переход к «зеленой» экономике, который потребует огромных вливаний. Эти факторы носят инфляционный характер.

JPMorgan готовится к любому развитию событий в ходе борьбы ФРС с инфляцией, заверил глава банка. При этом он отметил, что дальнейший рост ставок до 7% может иметь более серьезные последствия, чем предыдущее ужесточение с 0 до 5%, вплоть до рецессии в США.

Недавно в ФРС США заявили о готовности сохранять высокие ставки на длительный период, что вызвало волнения на рынках. Доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2007 года.

Ранее индекс доллара вырос до максимума за десять месяцев на фоне заявления главы ФРС.