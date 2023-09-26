Турция взлетела в рейтинге стран-импортеров продукции из России

Турция заняла третье место в рейтинге стран-импортеров продукции российских компаний в 2023 году. Два года назад Анкара занимала лишь седьмое место в рейтинге. К такому выводу пришли аналитики направления внешнеэкономической деятельности в банке «Точка», проанализировав данные по зарубежным платежам за период январь-сентябрь-2023 года и сравнив эти данные с аналогичным периодом 2021 года.

Рейтинг складывается исходя из количества российских компаний, работающих с представителями разных стран. В 2021 году первую позицию занимал Китай, за ним шли страны Евросоюза и США, и только потом — Турция. В этом же году Турция оказалась на третьем месте, уступив только Китаю и Белоруссии. По оборотам Турция также поднялась с 12-го места на третье.

В целом количество российских компаний, которые рассчитываются с зарубежными контрагентами в лирах, выросло в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом.

«За последние пару лет мы наблюдаем рост популярности лиры среди российских компаний. Ранее всегда главной валютой для трансграничных платежей в Турцию был доллар. Однако из-за перемен, которые случились в мире бизнеса за последние годы, мы видим, что доля платежей, уходящих в Турцию в долларах, снизилась в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом», — прокомментировала лидер направления ВЭД Импорт в «Точке» Анна Давыдова.

По ее словам, лиры становятся востребованными не только в сегментах малого и микробизнеса, но и для средних и крупных игроков на рынке.

«Так, мы видим двукратный рост популярности лир при расчетах с Турцией среди компаний-представителей этих сегментов по нашей базе», — уточнила Давыдова.

Аналитики сравнили данные за 2023 год с аналогичным периодом 2021-го, так как это было досанкционное время. В 2022 году рынок перестраивался и адаптировался под новые правила работы с ВЭД.

Ранее сообщалось о рекордном обвале курса лиры к доллару.