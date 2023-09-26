Правительство одобрило компенсацию пострадавшим от утечек данных

Правительство РФ одобрило инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

«Правительство поддержало инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что это будет сделано в рамках закона об оборотных штрафах. То есть, если компания, которая допустила утечку, обеспечит финансовое возмещение вреда, это засчитают, как смягчающее обстоятельство. В таком случае фирма может рассчитывать на пониженные оборотные штрафы.

В Минцифры отметили, что компания сама должна сообщить пользователю об утечке и предложить компенсацию. Пользователь сможет принять предложение или отказаться от него в течение 20 рабочих дней. Коммерческие структуры обяжут выплатить компенсации в течение пяти рабочих дней.

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