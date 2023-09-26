На Украине сообщили, что госдолг страны в 2024 году превысит 100% от ВВП

Государственный долг Украины в 2024 году превысит 100% от ВВП. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Об этом говорится в объяснительной записке к проекту госбюджета Украины, который кабмин уже подал на рассмотрение парламента», — говорится в публикации.

Уточняется, что сумма государственного долга, по прогнозу, составит 8,18 трлн гривен или 104,6% от ВВП.

До этого сообщалось, что украинский государственный долг на 31 июля 2023 года превысил $132 млрд, что равняется 4 860,59 млрд гривен.

По состоянию на июль, государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 3 319,19 млрд гривен или $90,77 млрд долларов. Также сообщается, что в июле госдолг вырос на четыре миллиарда долларов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году — до 98,6%, а в 2025 году — до 100,7%. В прогнозах организации отмечается, что после 2025 года ожидается, что уровень государственного долга Украины будет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году. При этом в 2022 году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.