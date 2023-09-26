Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили, что госдолг страны в 2024 году превысит 100% от ВВП

Klymenko Time: госдолг Украины в следующем году составит 8,18 трлн гривен

close
100%
Depositphotos

Государственный долг Украины в 2024 году превысит 100% от ВВП. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Об этом говорится в объяснительной записке к проекту госбюджета Украины, который кабмин уже подал на рассмотрение парламента», — говорится в публикации.

Уточняется, что сумма государственного долга, по прогнозу, составит 8,18 трлн гривен или 104,6% от ВВП.

До этого сообщалось, что украинский государственный долг на 31 июля 2023 года превысил $132 млрд, что равняется 4 860,59 млрд гривен.

По состоянию на июль, государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 3 319,19 млрд гривен или $90,77 млрд долларов. Также сообщается, что в июле госдолг вырос на четыре миллиарда долларов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году — до 98,6%, а в 2025 году — до 100,7%. В прогнозах организации отмечается, что после 2025 года ожидается, что уровень государственного долга Украины будет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году. При этом в 2022 году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях