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В Госдуме предложили ввести дополнительный налог на сверхприбыль для нефтяников

В Госдуме предложили отменить для нефтяников льготы по налогу на сверхприбыль

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Thomas Peter/Reuters

В Госдуму будет внесен законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Об этом пишет газета «Известия».

Как пояснили авторы инициативы, первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, несправедливо, что эти компании имеют льготу по неуплате налога наравне с малым бизнесом.

По мнению законодателей, принятие законопроекта позволит мобилизовать в бюджет более 200 млрд рублей дополнительных доходов, которые можно направить на решение социальных проблем.

Однако эксперты считают, что нефтегазовый сектор и так максимально обложен налогами. К тому же из-за падения цен на нефть в этом году прибыли компаний значительно ниже прошлогодних. По мнению аналитиков, новый налог может привести к снижению инвестиций в отрасль и созданию дефицита топлива в будущем.

Недавно в Госдуме призвали освободить некоторых арендодателей от уплаты налогов.

Ранее маркетплейсы предложили альтернативу инфраструктурному платежу для «Почты России».

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