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В России подсчитали, на сколько подорожали ЖКУ в 2023 году

Эксперт Вепрецкая сообщила, что ЖКУ в России в 2023 году подорожали на 3%

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая сообщила, что ЖКУ в России в 2023 году в среднем подорожали на 3%, передает газета «Известия».

Она напомнила, что правительство России не регулирует стоимость жилищных коммунальных услуг, и управляющие компании занимаются этим самостоятельно, в зависимости от инфляции и других факторов.

«Рост в среднем на три процента не покрывает инфляцию ни на строительные материалы для ремонта, ни на работы, ни на услуги», — заявила Вепрецкая.

Председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян отмечает, что в разных регионах России рост стоимости на ЖКУ составил от 2% до 6%.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым заявил, что уровень зарплат и благосостояние российских граждан должны повышаться.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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