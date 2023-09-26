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Дилеры предрекли дальнейшее повышение цен на автомобили в России

Дилеры: новые легковые машины подорожают в России в 2023 году на 30%

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Depositphotos

Автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые машины подорожают в России в 2023 году на 30%. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

По его словам, повышение ставки утилизационного сбора, ощутимые колебания курса рубля уже привели к подорожанию автомобилей.

Согласно информации «Автостата», за 8 месяцев 2023 года в России было продано почти 607 тысяч новых легковых машины, это на 41% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Постановление правительства о повышении ставок утилизационного сбора на ввозимые в страну автомобили вступило в действие с 1 августа. В части импорта оно распространяется на машины, которые ввозятся юридическими лицами, а также частниками, если автомобиль будет продан в течение года.

Формально утилизационный сбор направлен на защиту окружающей среды и здоровья граждан от вредного воздействия транспорта. Он взимается с каждого ввозимого или произведенного автомобиля как гарантия его последующей утилизации по окончании срока службы.

Ранее были названы самые популярные автомобили в параллельном импорте.

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