В России в несколько раз выросли продажи товаров для интерьера

В сентябре текущего года продажи товаров из категории «предметы интерьера» выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Наиболее популярным среди покупателей оказался декор для окон (различные цепочки, крючки, фиксаторы и рулонные шторы). Продажи такой продукции выросли на 127%.

Также россияне обратили свое внимание к светильникам и ночникам (плюс 76%), люстрам (плюс 42%), светодиодным гирляндам (плюс 40%), каминам (плюс 38%) и бра (плюс 30%).

Однако специалисты отмечают, что средний чек на такие товары в среднем по России уменьшился на 17%. Показатель увеличился только в Омске (плюс 16%), в остальных регионах страны наблюдалось его снижение.

Также сообщалось, что за 2023 год среди российского населения втрое увеличился интерес к экологичным товарам.

Ранее россиянам объяснили подорожание чашки кофе на 118%.