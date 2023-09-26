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В России в несколько раз выросли продажи товаров для интерьера

«ВсеИнструменты.ру»: продажи товаров для интерьера выросли на 110%

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Пресс-служба Hoff

В сентябре текущего года продажи товаров из категории «предметы интерьера» выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Наиболее популярным среди покупателей оказался декор для окон (различные цепочки, крючки, фиксаторы и рулонные шторы). Продажи такой продукции выросли на 127%.

Также россияне обратили свое внимание к светильникам и ночникам (плюс 76%), люстрам (плюс 42%), светодиодным гирляндам (плюс 40%), каминам (плюс 38%) и бра (плюс 30%).

Однако специалисты отмечают, что средний чек на такие товары в среднем по России уменьшился на 17%. Показатель увеличился только в Омске (плюс 16%), в остальных регионах страны наблюдалось его снижение.

Также сообщалось, что за 2023 год среди российского населения втрое увеличился интерес к экологичным товарам.

Ранее россиянам объяснили подорожание чашки кофе на 118%.

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