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В Эфиопии будут производить автомобили Lada

Посол Эфиопии в РФ: будут производить автомобили Lada для африканского рынка

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LADA

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат заявил, что автомобили российского производства Lada будут производиться в африканской стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь они («АвтоВАЗ». — «Газета.Ru») уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производится в Эфиопии», — сказал посол.

Ранее Угала Уриат заявил, что страна не видит проблем в случае внедрения в будущем российской платежной системы «Мир».

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» может возобновить производство машин Lada в Казахстане в 2024 году. По словам Соколова, «АвтоВАЗ» провел переговоры с партнерами и представителями руководства правительства Казахстана, последние поддержали корректировку нормативно-правовой базы, необходимой для возобновления сотрудничества.

Производство машин Lada на заводе «СарыаркаАвтоПром» (принадлежит группе Allur) в Костанае было приостановлено в 2022 году. На предприятии собирали автомобили семейств Granta, Niva и Vesta.

Ранее «АвтоВАЗ» заявил, что достиг IT-суверенитета.

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