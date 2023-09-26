СМИ сообщили, что часть нефти РФ перевозится на европейских судах по ценам выше потолка

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), около двух третей российской нефти и нефтепродуктов перевозятся судами, застрахованными или принадлежащими странам, присоединившимся к ценовому потолку на поставки РФ. Однако, несмотря на установленный потолок, транспортируемая нефть продается по более высокой цене, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные CREA.

Согласно исследованию CREA, Россия продолжает использовать европейские суда для перевозки нефти. Аналитики центра отмечают, что действие ценового потолка подрывается не только из-за использования «теневого флота», но и из-за «неспособности участвующих правительств полностью обеспечить соблюдение ценового ограничения и наказать нарушителей».

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 установили ограничение цен на российскую нефть — она не должна продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года вступил в силу новый потолок — $100 и $45 за баррель соответственно (для продукции, торгующейся с премией и дисконтом к нефти).

После введения потолка цен международные компании стали отказываться от использования танкеров для перевозки российской нефти. Еще в мае Bloomberg сообщал о том, что Евросоюз обсуждает запрет на доступ в свои порты для судов, пытающихся обойти нефтяные санкции в отношении России.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.