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Германия сократит федеральные расходы на беженцев

Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев

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IMAGO/Global Look Press

Правительство Германии намерено значительно сократить финансирование, предоставляемое федеральным землям на прием и интеграцию беженцев в следующем году. Согласно сообщению агентства Reuters, ссылающегося на два правительственных источника, Берлин планирует сократить федеральную помощь в два раза для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев, в связи с мерами по сокращению бюджета, вызванными стремительным ростом инфляции после нескольких лет щедрых расходов.

Согласно данным агентства, Берлин уведомил федеральные земли о том, что в 2024 году правительство планирует выделить максимум 1,7 миллиарда евро на беженцев, что является более чем вдвое меньшей суммой по сравнению с 2023 годом (3,75 миллиарда евро).

Ранее вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что многие муниципалитеты в Германии уже не в состоянии предоставить жилье для прибывающих мигрантов.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готовится на фоне миграционного кризиса усилить контроль на границах с Польшей и Чехией.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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