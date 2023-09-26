Германия сократит федеральные расходы на беженцев

Правительство Германии намерено значительно сократить финансирование, предоставляемое федеральным землям на прием и интеграцию беженцев в следующем году. Согласно сообщению агентства Reuters, ссылающегося на два правительственных источника, Берлин планирует сократить федеральную помощь в два раза для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев, в связи с мерами по сокращению бюджета, вызванными стремительным ростом инфляции после нескольких лет щедрых расходов.

Согласно данным агентства, Берлин уведомил федеральные земли о том, что в 2024 году правительство планирует выделить максимум 1,7 миллиарда евро на беженцев, что является более чем вдвое меньшей суммой по сравнению с 2023 годом (3,75 миллиарда евро).

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