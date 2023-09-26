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В Госдуме ответили на просьбу Молдавии простить долги за газ перед Россией

В Госдуме раскритиковали просьбу Молдавии простить долги за газ перед Россией

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РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских заявил, что просьба Молдавии простить долги за газ перед Россией по условиям мирового соглашения не отвечает интересам России, а также этот вариант невыгоден с финансовой точки зрения для «Газпрома». Об этом сообщает «Лента.ру».

«В этой схеме я не вижу финансовой заинтересованности «Газпрома». В таком контексте мировое соглашения маловероятно. Конечно, без каких-то дополнительных условий, которые будут выгодны «Газпрому» и будут увеличивать его прибыль, нет никакого интереса к такому подходу», — сказал депутат.

Ранее Молдавия направила в «Газпром» проект мирового соглашения по долгам «Молдовагаза». Согласно документу, российская компания должна списать все задолженности молдавского оператора, включая $275 млн перед «Факторинг Финанс» и $433 млн перед самим «Газпромом».

Взамен Кишинев готов заплатить $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа» и отказаться от претензий по непоставкам на $160 млн. Такой план содержится в переписке молдавских чиновников и привлеченных экспертов.

Ранее глава «Газпром нефти» предупредил о риске дефицита бензина и дизеля из-за заградительных пошлин.

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