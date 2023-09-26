В Госдуме ответили на просьбу Молдавии простить долги за газ перед Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских заявил, что просьба Молдавии простить долги за газ перед Россией по условиям мирового соглашения не отвечает интересам России, а также этот вариант невыгоден с финансовой точки зрения для «Газпрома». Об этом сообщает «Лента.ру».

«В этой схеме я не вижу финансовой заинтересованности «Газпрома». В таком контексте мировое соглашения маловероятно. Конечно, без каких-то дополнительных условий, которые будут выгодны «Газпрому» и будут увеличивать его прибыль, нет никакого интереса к такому подходу», — сказал депутат.

Ранее Молдавия направила в «Газпром» проект мирового соглашения по долгам «Молдовагаза». Согласно документу, российская компания должна списать все задолженности молдавского оператора, включая $275 млн перед «Факторинг Финанс» и $433 млн перед самим «Газпромом».

Взамен Кишинев готов заплатить $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа» и отказаться от претензий по непоставкам на $160 млн. Такой план содержится в переписке молдавских чиновников и привлеченных экспертов.

Ранее глава «Газпром нефти» предупредил о риске дефицита бензина и дизеля из-за заградительных пошлин.