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Матвиенко поручила разобраться с резким ростом цен на учебники

Матвиенко поручила подготовить запрос в ФАС из-за резкого подорожания учебников

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с резким ростом цен на учебники и монополией издательства «Просвещение». Соответствующее заявление она сделала на заседании Совфеда, передает ТАСС.

Спикер СФ поручила Гумеровой подготовить запрос в ФАС с просьбой проверить, на каком основании это издательство так резко повысило цены на учебники.

«Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — сказала председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, надо создать здоровую конкуренцию, поскольку нельзя таким образом монополизировать рынок, в результате чего растут цены и расходы региональных бюджетов. Как указала Матвиенко, почти во всех регионах России наблюдается дефицит учебников.

Она попросила сенаторов из новых регионов страны также проверить эту ситуацию с учебниками. Председатель Совфеда отметила, что нужно оказать реальную, конкретную помощь новым субъектам РФ, чтобы там все школы были обеспечены учебниками.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин держит на контроле и регулярно обсуждает с кабинетом министров тему роста цен.

Ранее сообщалось, что в российские учебники по истории внесут изменения.

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