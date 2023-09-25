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Минэкономразвития констатировало острый дефицит автомобилей в России

Решетников: в России сложилась острая нехватка предложения автомобилей

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Виталий Аньков/РИА Новости

На автомобильном рынке России сложился острый дефицит предложения автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

По его словам, дополнительное стимулирование спроса на данном этапе приведет лишь к росту цен, который отечественные автопроизводители не в состоянии удовлетворить. Сначала необходимо наладить производство автомобилей в России и решить проблему с доступом к запчастям, считает министр.

В середине «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» добились повышения утильсбора на ввозимые в РФ иномарки, чтобы конкурировать с китайскими брендами. Вырученные средства пойдут на поддержку отечественной промышленности.

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что 41% россиян вообще никогда не имели собственного автомобиля. Большинство покупают машину не чаще чем раз в 6 лет.

Ранее эксперт предостерег автовладельцев от перехода на бензин АИ-92 для экономии.

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