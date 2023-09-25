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В Венгрии признались, что не могут противостоять ЕС в вопросе российской энергии

Орбан: у Венгрии нет сил противостоять решению ЕС отказаться от энергии из РФ

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Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед депутатами венгерского парламента в первый день осенней сессии, заявил, что решение Европы отказаться от энергии из России противоречит ее интересам, но у Будапешта недостаточно сил противостоять, передает РИА Новости.

В своей речи он напомнил, что в Брюсселе решили, чтобы Европа отказалась энергоносителей из России.

«По моему убеждению, это противоречит интересам Европы, в том числе Венгрии. Но сейчас у нас недостаточно сил, чтобы этому противодействовать», — сказал Орбан.

Премьер-министр добавил, что венгерское правительство может только стараться уменьшить негативные последствия этого решения и приспособиться к новой ситуации.

23 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров гарантировал ему продолжение поставок венгерской стороне нефти и газа в соответствии с рамками контрактов.

Ранее стало известно, сколько газа удалось накопить ЕС.

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