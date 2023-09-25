ЕС вывез с Украины 4 млн тонн зерна за месяц

Евросоюз вывез с Украины 4 млн тонн зерна в августе, сообщает Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.

Отмечается, что зерно было вывезено сухопутным путем.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки украинского зерна в государства Центральной Европы ведут к разрушению их сельскохозяйственного сектора. Об этом он сообщил по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Дипломат отметил, что Будапешт готов организовать бесплатный транзит украинской продукции по территории республики. При этом Сийярто усомнился в желании киевских властей воспользоваться данной возможностью.

Он пояснил, что договор касался только транзита украинского зерна и в нем нет ни слова о двусторонней торговле. В связи с этим, по мнению главы ведомства, импорт в страны Центральной Европы украинской продукции может негативно отразиться на состоянии внутренних сельскохозяйственных рынков.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.