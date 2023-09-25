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В Еврокомиссии пожаловались на ослабление покупательной способности из-за Украины

Еврокомиссия: украинский кризис ослабил покупательную способность стран региона

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Virginia Mayo/AP

Покупательная способность стран Европейского союза (ЕС) оказалась ослаблена из-за продолжающегося украинского конфликта. Такое заявление в ходе выступления в Университете Цинхуа в Пекине сделал заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

Как отметил представитель Брюсселя, региональное содружество является крупнейшим экспортным рынком для китайской продукции. Однако из-за конфликта между Москвой и Киевом способность европейских государств покупать и импортировать товары заметно снизилась.

«Говоря по-простому, мы теперь можем меньше покупать», — подчеркнул Домбровскис.

Согласно имеющейся информации, заместитель руководителя ЕК прибыл в столицу Китая для участия в дипломатическом мероприятии. Речь идет о десятом раунде диалога высокого уровня ЕС — КНР, ключевыми темами которого станут проблемы экономики и двусторонняя торговля.

24 сентября норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало материал, в котором говорилось об ощутимом ослаблении пяти европейских экономик на фоне российской спецоперации на Украине. В статье было указано, что больше остальных из-за текущей ситуации в мире пострадала Германии. Также негативные последствия в виде растущих цен на энергоносители и большого потока мигрантов на себе ощутили Великобритания, Италия, Франция и Швейцария.

Ранее в ЕС заявили о риске на десятилетия попасть в новую зависимость от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

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