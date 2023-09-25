Российский завод закроют в связи с низкой прибылью

Китайский производитель бытовой техники Haier планирует ликвидировать российский завод бытовой техники Candy в Кирове. Это решение было принято в связи с тем, что производственные объемы сократились более чем в два раза, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к российскому представительству Candy.

«Головная структура компании Haier Group решила ликвидировать ООО «Канди С. Н.Г.». Производство бытовой техники Candy в Кирове приостановлено», — сказал он.

По словам источника, до начала специальной военной операции РФ на Украине завод производил в год около одного миллиона единиц бытовой техники, теперь выпуск ограничен 400 тыс.

Планировалось, что завод будет производить бытовую технику и для европейских стран, но после введения санкций в отношении России объемы производства были сокращены. В ходе ликвидации некоторых сотрудников уволят, другую часть работников переведут в Haier.

До этого глава комитета ассоциации экспортеров и импортеров, член гильдии маркетологов России Любарто Сартойо заявлял о большой вероятности того, что Россию покинут все известные табачные бренды, продав бизнес местным предпринимателям.

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