Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Решетников оценил ситуацию с курсом рубля

Решетников отметил риски для курса из-за «офшорных рублей» и перетока валюты

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Ситуация с курсом российского рубля требует принятия более широкого комплекса мер, чем просто восстановление обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова.

По его словам, в настоящее время уровень фактической продажи выручки в валюте достаточно высок, однако около 35% поступлений приходится на рубли. Многие экспортеры занимают рубли за рубежом и возвращают в Россию, формируя развитый рынок «офшорных рублей».

Решетников подчеркнул, что такие перетоки создают риски для курса рубля из-за возможного недостатка валюты в стране. Он акцентировал внимание на необходимости мониторинга объемов рублевой массы, циркулирующей за границей.

По мнению главы ведомства, требуется разработка более сложного и разностороннего инструментария регулирования, а не полагаться на единственный механизм в виде управления процентными ставками Банком России.

На прошлой неделе Решетников дал прогноз по курсу доллара к концу года.

Ранее в России оценили последствия новых пошлин, привязанных к курсу рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях