Решетников оценил ситуацию с курсом рубля

Ситуация с курсом российского рубля требует принятия более широкого комплекса мер, чем просто восстановление обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова.

По его словам, в настоящее время уровень фактической продажи выручки в валюте достаточно высок, однако около 35% поступлений приходится на рубли. Многие экспортеры занимают рубли за рубежом и возвращают в Россию, формируя развитый рынок «офшорных рублей».

Решетников подчеркнул, что такие перетоки создают риски для курса рубля из-за возможного недостатка валюты в стране. Он акцентировал внимание на необходимости мониторинга объемов рублевой массы, циркулирующей за границей.

По мнению главы ведомства, требуется разработка более сложного и разностороннего инструментария регулирования, а не полагаться на единственный механизм в виде управления процентными ставками Банком России.

На прошлой неделе Решетников дал прогноз по курсу доллара к концу года.

Ранее в России оценили последствия новых пошлин, привязанных к курсу рубля.