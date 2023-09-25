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В Минэкономразвития РФ спрогнозировали высокий уровень инфляции на 2024 год

Решетников: в РФ ожидается достаточно высокий уровень инфляции в 2024 году

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что инфляция в стране будет оставаться на довольно высоком уровне на протяжении всего 2024 года. Об этом глава ведомства сообщил во время выступления в Совете Федерации, передает ТАСС.

По словам Решетникова, уровень инфляции в период «декабрь к декабрю» 2023 года составит 7,5%. В то же время среднегодовая инфляция следующего года прогнозируется на уровне 7,2%, подчеркнул министр.

«Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — добавил он.

18 сентября Центральный Банк РФ сообщил, что из-за роста ценового давления в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране продолжит повышаться. Согласно прогнозу финансового регулятора, в 2023 году соответствующий показатель составит 6-7%. Ожидается, что в предстоящем году уровень инфляции вернется к значениям в районе 4%.

На следующий день российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров и ЦБ принять меры с целью укрепления рубля. После этого в правительстве сообщили, что работа уже началась.

Ранее в Банке России оценили риски быстрой девальвации рубля.

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