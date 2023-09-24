Расширение БРИКС бросает вызов доминированию доллара

Объединение стран БРИКС, к которому присоединились шесть новых членов, стремится снизить доминирование доллара и ограничить возможности США использовать его в качестве инструмента давления. Об этом сообщает издание New York Post.

Как отмечают эксперты, «дедолларизация» может иметь опасные последствия для США, поскольку ослабит финансовое влияние страны и ее способность вводить санкции против Ирана, России, КНДР и других государств.

По мнению аналитиков, расширенный БРИКС, в который вошли крупнейшие нефтедобывающие страны, получил беспрецедентный шанс заменить доллар на энергетических рынках на национальные валюты.

Уже сейчас Китай и Индия, импортирующие 40% мировой нефти, расплачиваются с Россией юанями и рублями. А Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу, поддерживая высокие цены на нефть.

По данным JPMorgan, сложившаяся ситуация с добычей нефти может спровоцировать рост цен до $120 за баррель.

Ранее российская экономика продемонстрировала устойчивость под санкциями.