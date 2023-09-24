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Китайский жилищный кризис набирает обороты

Reuters: даже 1,4 млрд жителей Китая не заполнят все пустые квартиры в стране

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Все население КНР в 1,4 млрд человек не хватит, чтобы заполнить все пустующие квартиры в стране. Об этом агентству Reuters рассказал бывший замглавы статистического ведомства Китая Хэ Кэн.

Так он прокомментировал кризис на рынке недвижимости. «Сколько сейчас пустых домов? Эксперты приводят разные цифры, самые радикальные говорят о количестве жилья на 3 млрд человек», — сказал Хэ Кэн на форуме в Дунгуане. По его словам, эта оценка завышена, но и 1,4 млрд китайцев вряд ли смогут заполнить все незанятые квартиры.

Напомним, рынок недвижимости Китая находится в кризисе с 2021 года, когда обанкротился застройщик Evergrande. На конец августа площадь непроданного жилья в КНР достигла 648 млн кв. метров.

Критика экс-чиновника контрастирует с официальными заявлениями властей о стабильности экономики Китая, уточняет издание.

В конце августа бумаги одного из крупнейших девелоперов КНР China Evergrande на открытии торгов после полуторагодового перерыва обвалились на 87%.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.

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