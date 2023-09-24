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В России предложили заменить мигрантов на рабочих из Северной Кореи

В России предложили замещать трудовых мигрантов из Средней Азии корейцами

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Илья Питалев/РИА «Новости»

России следует привлекать для работы трудящихся из КНДР, чтобы частично заместить трудовых мигрантов из Средней Азии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доцент РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.

По его словам, развитие экономических отношений РФ и Северной Кореи выгодно обеим странам. В числе приоритетов сотрудничества, по мнению эксперта, должно быть привлечение корейских рабочих для частичной замены трудовых мигрантов из государств Центральной Азии. Он предлагает восстановить действие российско-северокорейского соглашения о трудовой миграции 2007 года и увеличить квоты на привлечение рабочих из КНДР в различные отрасли экономики РФ. Особенно эксперт отметил сельское хозяйство, промышленность и строительный сектор — как одни из наиболее заинтересованных отраслей в рабочих руках.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал про проведение в РФ модернизации системы подготовки кадров.

Ранее россияне стали меньше бояться сокращения на работе.

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