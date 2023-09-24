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Российская экономика продемонстрировала устойчивость под санкциями

ОЭСР повысил прогноз по росту экономики РФ до 0,8 в 2023 году

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Shutterstock

Международные экономические организации отмечают лучшие, чем ожидалось, показатели российской экономики на фоне санкций. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,8% с ожидавшегося ранее падения на 2,1%. В 2024 году организация ждет подъема на 9%. МВФ также скорректировал прогноз в лучшую сторону до 1,5% роста в 2023 году.

«Стойкость российской экономики в условиях беспрецедентного давления удивила всех, кто предрекал ей катастрофу», – прокомментировал аналитик.

По мнению экспертов, существенную роль в улучшении ситуации сыграл уход западных компаний и импортозамещение. Кроме того, России удалось без срывов переориентировать экспорт нефти на азиатские рынки.

Экономисты отмечают рост потребительского спроса, объемов промышленного производства и грузоперевозок. Падение ВВП России в 2022 году составило 1,8% вместо прогнозируемых западными аналитиками 8%.

Недавно стало известно, что объем инвестиций в России превысил ₽929 млрд.

Ранее МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых.

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