Российская экономика продемонстрировала устойчивость под санкциями

Международные экономические организации отмечают лучшие, чем ожидалось, показатели российской экономики на фоне санкций. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,8% с ожидавшегося ранее падения на 2,1%. В 2024 году организация ждет подъема на 9%. МВФ также скорректировал прогноз в лучшую сторону до 1,5% роста в 2023 году.

«Стойкость российской экономики в условиях беспрецедентного давления удивила всех, кто предрекал ей катастрофу», – прокомментировал аналитик.

По мнению экспертов, существенную роль в улучшении ситуации сыграл уход западных компаний и импортозамещение. Кроме того, России удалось без срывов переориентировать экспорт нефти на азиатские рынки.

Экономисты отмечают рост потребительского спроса, объемов промышленного производства и грузоперевозок. Падение ВВП России в 2022 году составило 1,8% вместо прогнозируемых западными аналитиками 8%.

Недавно стало известно, что объем инвестиций в России превысил ₽929 млрд.

Ранее МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых.