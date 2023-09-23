РФ предложила Бразилии возобновить двусторонний форум после встречи да Силвы с Зеленским

Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум на следующий день после встречи украинского президента Владимира Зеленского и бразильского президента Лулы да Силвы, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди бразильских чиновников.

По информации издания, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал предложение о возобновлении Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, созданной в 1997 году, во время встречи с бразильским коллегой Мауро Виейрой на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В последний раз комиссия собиралась в 2015 году.

Bloomberg пишет, что Бразилия также заинтересована в возрождении форума. Правительства двух стран обсудят возможные даты встречи вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, возглавляющих комиссию.

С момента вступления в должность в январе Лула да Силва стремился позиционировать Бразилию как нейтральную страну, которая могла бы поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной и способствовать мирным переговорам. Эта стратегия «раздражала» украинское руководство и его западных сторонников, отмечает Bloomberg.

Зеленский призывал президента Бразилии поддержать Киев и его «формулу мира» а также критиковал бразильского лидера за его предложение о гарантиях безопасности для РФ.

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