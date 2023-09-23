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Стало известно, на сколько подорожает сантехника в России к 2024 году

VitrA: европейская и китайская сантехника в РФ подорожает на 10-15% к 2024 году

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Pexels

Стоимость европейской и китайской сантехники в России вырастет на 10-15% к февралю 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в компании VitrA. Там уточнили, что повышение цен ожидается только после исчерпания запасов материалов, купленных компаниями по старому курсу.

Региональный директор компании VitrA Денис Гасс назвал пять фактора роста цен на сантехнику в России.

«У нас европейский бренд. Помимо биржевых котировок на металлы, валютного курса, госпошлин мы сталкиваемся с логистическими издержками — продукция направляется не напрямую в Россию, а через Китай и Турцию. Однако это — не частный случай. Подобная ситуация наблюдается у всех производителей. Это первые четыре фактора», — рассказал эксперт.

Большую часть себестоимости в категориях «ванны» и «смесители» занимает сырье (акрил и латунь, никель, хром), поэтому рост себестоимости сырья вносит свой вклад в увеличение цен на сантехнику, уточнил он.

В экономичном сегменте общая стоимость смесителей для ванны и раковины, ручного душа, унитазов, раковин, ванн и сифонов составит минимум 40 тыс. рублей, оценил Гасс. В среднем сегменте тот же набор продукции обойдется 80 тыс. рублей, предположил он. Цены для люкс-сегмента эксперт затруднился спрогнозировать.

«Конкурентным преимуществом в ценах обладают турецкие и российские производители. Лира практически не изменилась по отношению к рублю, продукция турецких компаний не подорожала. Отечественные производители менее зависимы от курса, поскольку изготавливают оборудование на территории страны и экономят на логистике», — отметил Гасс.

По оценкам председателя Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игоря Георги, на сантехнику производства стран ЕС приходится порядка 5% российского рынка.

В сентябре в России появились первые признаки успехов борьбы с инфляцией.

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