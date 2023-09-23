В России перестанут продавать иностранные вакуумные пробирки для образцов крови

Правительство России ограничило государственную закупку иностранных вакуумных пробирок для взятия образцов крови. Соответствующий документ, разработанный Министерством промышленности и торговли РФ, утвержден правительством, передает ТАСС.

Такие ограничения на ряд иностранных товаров начали действовать в феврале этого года.

В Минпромторге пояснили, что новый запрет введен в связи с увеличением производственных мощностей отечественных производителей.

Как заверили в министерстве, постановление правительства позволит расширить производственный потенциал предприятий России и осуществлять вывод на рынки российской продукции по приемлемым ценам.

В Минпромторге также обратили внимание на то, что к моменту вступления документа в силу в декабре 2022 года всу участники контрактной системы смогут планомерно перейти к применению указанных изменений.

В августе сообщалось, что весеннюю сессию депутаты приняли пакет законов, которые позволят сделать госзакупки более быстрыми.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ускорении госзакупок.