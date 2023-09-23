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Стало известно еще одно последствие внедрения цифрового рубля в России

Экономист Харченко: цифровой рубль может помочь остановить вывод денег в офшоры

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Shutterstock

Внедрение цифрового рубля может помочь остановить вывод денег из России в офшоры. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент кафедры Государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Харченко, комментируя одобренный правительством РФ проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

По словам экономиста, в условиях текущей внешнеполитической ситуации очень важен не столько объем расходов, сколько то, чтобы государственные средства, выплаченные в качестве пособий и других мер поддержки, реинвестировались в национальную экономику.

«Это возможно в том случае, если деньги, вырученные сетевыми ретейлерами в результате повседневного потребления гражданами товаров первой необходимости, не будут выводиться в офшоры. Возможно, в этом может помочь цифровой рубль, чтобы обеспечивать максимальную прозрачность и прослеживаемость сделок», — сказал Харченко.

По его мнению, максимальный эффект может быть получен в том случае, если параллельно с реализацией жилищных программ будет развиваться отечественный рынок стройматериалов, параллельно с выплатой материнского капитала – рынок образовательных услуг и детских товаров, параллельно с расходами на здравоохранение – фармацевтический рынок и рынок медицинских услуг, в том числе высокотехнологических.

В Центробанке РФ на прошлой неделе рассказали «Газете.Ru», что тестирование цифрового рубля идет по плану.

Закон о внедрении цифрового рубля в России вступил в силу 1 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал его 24 июля. ЦБ планирует вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что с 2025 года новым рублем смогут активно пользоваться граждане и бизнес.

Ранее россиянам рассказали, как можно платить цифровым рублем.

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