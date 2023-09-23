Египет опроверг сообщения об отказе от пшеницы из России

Первый помощник министра снабжения Египта Ибрагим Ашмави заявил, что правительство страны опровергло информацию о том, что Каир отказался от российской пшеницы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобная информация, которая распространилась в медиа, «совершенно не соответствуют действительности».

Он подчеркнул, что торговые отношения между Египтом и Российской Федерацией идут гладко.

До этого стало известно, что Египет закупит почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как Россия заблокировала поставки.

По словам источников Bloomberg, Москва возражала против суммы сделки. Как отмечает Bloomberg, это уже второй случай за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы Египтом не удается, поскольку российские власти пытаются ввести неофициальный нижний предел цен.

Ранее главное управление снабжения Египта решило закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, включая фрахт, что ниже неофициальной минимальной цены, которую пыталась установить РФ.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.