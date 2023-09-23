Россиянам рассказали, как добиться прибавки к зарплате

Есть три веские ситуации, когда сотрудник действительно может рассчитывать на повышение зарплаты на 15-40%. Об этом рассказала «Газете.Ru» директор по персоналу СДЭК Елена Ельнова.

«В целом по России чаще всего изменение зарплаты происходит раз в год, крайне редко — два раза в год. Есть три веских повода попросить прибавки. Первый — смена должности, когда зарплата растет вместе с позицией», — рассказала эксперт.

Второй случай — карьерный рост сотрудника, повышение эффективности и профессиональных навыков. «Тогда заработную плату могут повысить на 15-40% в зависимости от степени роста», — уточнила Ельнова.

Третий повод — появление у сотрудника дополнительной нагрузки, например нового проекта или задач, расширение функционала.

По словам эксперта, иногда компания сама может повысить зарплату из-за изменений на рынке труда. Так, в СДЭК обычно индексируют зарплату раз в год, но бывают исключения.

В то же время эксперты рекомендуют регулярно изучать рынок труда, чтобы понимать реальный уровень оплаты аналогичной работы. Это поможет аргументированно подойти к переговорам о повышении своего должностного оклада.

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